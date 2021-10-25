Симферополь, 21 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Решения, принятые президентом России Владимиром Путиным, тяжёлые, но абсолютно обоснованные, считает председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Об этом он написал 21 сентября в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Президент принял тяжёлые, но абсолютно необходимые решения. Они полностью обоснованы ситуацией, сложившейся в нашем противостоянии с Западом и его наёмниками», — написал Константинов.

Владимир Константинов напомнил слова президента о необходимости защиты территориальной целостности страны и соотечественников всеми доступными способами.

«Мы не можем допустить физического уничтожения и морального унижения наших соотечественников, оказавшихся за пределами нынешних российских границ. Если для их защиты необходимо раздвинуть эти границы, Россия сделает это», — написал Константинов.

Он добавил, что заявление Путина — это и сигнал не только киевскому режиму и Западу, но и «прочим марионеткам, устроившим русофобский вой из своих натовских болот вдоль наших рубежей. Пусть теперь думают. А мы будем делать».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к гражданам страны.