Махачкала, 25 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Дагестане произошло землетрясение. В Ботлихском районе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,7, сообщили в региональном управлении МЧС.

Землетрясение

Сейсмособытие произошло вечером 24 октября неподалеку от селения Анди, жителями которого являются около 6 тыс. человек. Единая геофизическая служба РАН сообщила о том, что в 18:17 в Ботлихском районе на глубине 42 км были зафиксированы подземные точки.

В настоящее время информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в экстренные службы не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе, 20 октября, землетрясение произошло в Шалинском районе Чечни. Магнитуда сейсмособытия составила 4,4.

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