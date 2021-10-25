Подгорица, 25 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 55,9 процента взрослого населения и 52,3 процента повторно вакцинировано, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Первую дозу вакцины получили 255 509 человек или 41,2 процента, а вторую — 238 953 человека или 38,5 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.