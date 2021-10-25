Кишинёв, 25 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Власти Молдавии готовятся к продолжению переговоров с «Газпромом» о поставках газа, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Правительство Молдавии продолжит переговоры о поставках газа с «Газпромом» в интересах граждан страны», — заявил он.

По его словам, обсуждения будут возобновлены в среду, 27 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и Молдавии нужен диалог по газу, при этом Москва занимает коммерческую, предельно ясную позицию.

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