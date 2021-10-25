Москва, 25 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Производители уведомили торговые сети о намерении поднять цены на крупы в среднем на 15−20%. Это значит, что в рознице стоимость круп может подпрыгнуть на 20−25% — ретейл будет страховать себя от возможных перебоев с поставками, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Wallspaper.ru Гречка

«За последний год заметно подорожала упаковка для круп — от пропиленовой до картонной тары. Производители эти издержки с себя снимают, перекладывая их на плечи потребителя.

Сама по себе гречка может дорожать из-за проблемного урожай в 2021 году. Овсянка растет в цене на фоне повышения мировых цен на овес из-за неурожая в США.

Вероятно, у производителей просто накопились финансовые издержки, которые больше невозможно принимать только на себя.

Учитывая, что в России основной гарнир стандартного типа питания — как раз крупы и овощи, которые сильно подрожали ранее, ситуация для потребителя складывается весьма мрачной», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на гречку, овсянку и хлопья в России с ноября могут вырасти на 10−20%, писал «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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