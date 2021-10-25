Сеул, 25 октября 2021, 13:44 — REGNUM 25 октября в Южной Корее стартовали ежегодные учения «Хогук» («Защита отечества»). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов.
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По их словам, в учениях принимают участие сухопутные, военно-морские, военно-воздушные силы и корпус морской пехоты.
Нынешние ежегодные учения, в ходе которых отрабатывается взаимодействие между войсками в чрезвычайной ситуации, продлятся до 5 ноября.
«Учения пройдут при строгом соблюдении профилактических мер против коронавируса и африканской чумы свиней», — говорится в заявлении ОКНШ.
Отметим, что учения «Хогук», которые проводятся с 1996 года, носят оборонительный характер и нацелены на поддержание боевой готовности вооружённых сил.