Сеул, , 13:44 — REGNUM 25 октября в Южной Корее стартовали ежегодные учения «Хогук» («Защита отечества»). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов.

Армия Южной Кореи Republic of Korea Armed Forces

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По их словам, в учениях принимают участие сухопутные, военно-морские, военно-воздушные силы и корпус морской пехоты.

Нынешние ежегодные учения, в ходе которых отрабатывается взаимодействие между войсками в чрезвычайной ситуации, продлятся до 5 ноября.

«Учения пройдут при строгом соблюдении профилактических мер против коронавируса и африканской чумы свиней», — говорится в заявлении ОКНШ.

Отметим, что учения «Хогук», которые проводятся с 1996 года, носят оборонительный характер и нацелены на поддержание боевой готовности вооружённых сил.