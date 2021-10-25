Рига, , 13:44 — REGNUM Бывшая советская авиабаза в латвийском Лиелварде станет новой базой НАТО. Об этом сообщил Telegram-канал латвийского портала BaltNews. Во время СССР здесь базировались советские истребители-перехватчики Миг-27, теперь разместятся самолеты военного альянса Запада. В ближайшее время сюда прибудут датские истребители F-16. Также на базе будут находиться военно-транспортные самолеты и дальние беспилотные летательные аппараты. Это уже третья авиабаза ВВС НАТО в Прибалтике — первые две находятся в Эстонии (Эмари) и Литве (Шауляй). Все они размещены на месте бывших советских авибаз. Авиабаза в Лиелварде способна принимать самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях, указывается в сообщении представительства НАТО в Латвии.

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