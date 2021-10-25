Ростов-на-Дону, 25 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Зелёные насаждения в роще на левом берегу реки Дон будут сохранены. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Исаак Левитан. Березовая роща. 1885-1889

«Зелёные насаждения сохраним. Земля под ней находится в муниципальной собственности. Никто ничего на ней без разрешения администрации делать не может. В то же время очевидно, что это место нуждается в благоустройстве», — написал Логвиненко в Instagram.

Глава администрации предлагает на месте рощи создать природный парк и соединить его пешеходной зоной с парком «Левобережный». Проект перед реализацией получит оценку горожан.