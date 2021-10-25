Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Рогожкиным состоится 28 октября. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба киностудии «Ленфильм».

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"Прощание состоится 28 октября, в 13:00 на Богословском кладбище. Сбор на площадке перед Церковью Иоанна Богослова», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября стало известно, что, режиссер Александр Рогожкин скончался в возрасте 72 лет после продолжительной болезни.

Отметим, Рогожкин Является режиссером таких кинокартин, как «Ради нескольких строчек…» (1985), «Мисс миллионерша» (1987), «Караул» (1989), «Особенности национальной охоты» (1995), «Блокпост» (1998), «Кукушка» (2002), «Перегон» (2006) и др.