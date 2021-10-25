Берлин, 25 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Россия и Китай углубляют военное сотрудничество на фоне ухудшения отношений с Западом. Примером тому служит первое совместное патрулирование в Тихом океане, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Pescov Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» ВМФ России

Учения России и Китая, отмечает канал, направлены на улучшение координации совместных действий, поддержание международной и стратегической стабильности и контроль экономической активности в регионе. Российские и китайские военные корабли прошли через международные воды в проливе Цугару (Сангарский), разделяющем японские острова Хонсю и Хоккайдо.

Японские власти, как сообщало ИА REGNUM, внимательно следили за их действиями.

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Отношения и России, и Китая с Западом существенно ухудшаются, говорится в публикации. Так, между Россией и НАТО напряжённость дошла до высшей точки со времён холодной войны.

Что касается Китая, то у Пекина с Вашингтоном отношения уже давно серьёзно напряжены. Администрация президента США Джо Байдена именует Китай основным геополитическим вызовом XXI века, экономики этих двух стран противостоят друг другу в торговле.

Кроме того, недавно Байден заявил о готовности защитить Тайвань от КНР. А Китай раскритиковал создание Соединёнными Штатами альянса AUKUS с Великобританией и Австралией.

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