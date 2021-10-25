Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Житель Приморского района Санкт-Петербурга выбросил из окна девятого этажа жилого дома собаку своей падчерицы. По факту гибели животного проводится проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Портрет овчарки

Годовалая овчарка стала жертвой семейной ссоры. Ранее неоднократно судимый 39-летний отчим 14-летней школьницы во время очередного конфликта с ней решил отметился жестоким поступком. Он схватил любимую собаку девочки и выбросил ее в окно девятого этажа дома 1 по Туристской улице. От полученных травм животное погибло.

«По данному факту полиция проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее в Петербурге был осужден местный житель, который летом 2019 года сбросил собаку с балкона четвертого этажа дома на улице Зины Портновой. Однако собака выжила. За жестокое обращение с животным, суд приговорил Александра Кобелянского к 1 году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 10%.