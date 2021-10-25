Джакарта, 25 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отметил вклад врачей в борьбу с пандемией COVID-19. Своё обращение президент Индонезии разместил на странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

«Независимо от того, с какой пандемией мы сталкиваемся, врачи остаются наготове. Они вложили свой опыт, мысли и энергию и даже рискнули своими жизнями, чтобы спасти нацию. Врачи — самоотверженные герои», — написал Джоко Видодо на своей странице.

https://twitter.com/jokowi/status/1452090919935614976

Напомним, Национальный день врача ежегодно отмечается в Индонезии 24 октября.