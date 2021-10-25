София, 25 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Болгарские футболисты и тренеры в ближайшее время будут обязаны получить так называемый «Зеленый сертификат» — документ о вакцинации против COVID-19 или справку о наличии необходимых антител. Об этом, как сообщает Радио Болгария, говорится в приказе Болгарского футбольного союза (БФС).

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Согласно официальной информации, отныне все соответствующие матчи, а также тренировки и спортивные праздники будут проходить при полном соблюдении карантинных норм.

«Требование касается команд всех без исключения уровней, а в юношеском разряде правила будут применяться для лиц старше 18 лет», — говорится, в частности, в документе БФС. Контроль над выполнением указанного требования возложен на принимающие клубы и делегатов мероприятий.

Напомним, дополнительные карантинные правила действуют в Болгарии с 21 октября нынешнего года. Они предусматривают прекращение работы школ, ПТУ и колледжей, а также вузов дневной формы обучения. Посещение общественных мест, включая кинотеатров и кафе, разрешено только при наличии «Зеленого сертификата».

По состоянию на 25 октября число выявленных граждан Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 539 тысяч человек. Из них скончались 23 073 пациентов.