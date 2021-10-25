Пхеньян, , 13:31 — REGNUM В МИД КНДР осудили Канаду и Францию за отправку патрульных самолётов в прилегающие районы Корейского полуострова.

Флаги КНДР (stephan)

В заявлении, опубликованном на сайте МИД КНДР, научный сотрудник Института исследований по разоружению и миру МИД КНДР Ли Мен Хак отметил, что обстановка вокруг Корейского полуострова оказывается в опасном состоянии из-за легкомысленных поступков некоторых государств.

Он назвал операции Канады и Франции по наблюдению «военной провокацией», которая «непременно повлечет за собой разрушение баланса безопасности в регионе и приведет к обострению ситуации».

Научный сотрудник также обвинил США в подстрекательстве к военной деятельности этих стран в регионе.

«США и западные страны должны точно знать, что их военные провокации будут влиять как на региональную обстановку, так и на безопасность своих стран, и глубоко задумываться о своих поведениях», — говорится в заявлении научного сотрудника.

Напомним, что 15 октября в МИД Канады заявили об отправке на один месяц патрульного самолёта «CP-140 AURORA» в прилегающие районы Корейского полуострова.

Франция также решила разместить патрульный самолет «Falcon-200» на японской авиабазе Фуденма для мониторинга незаконной морской деятельности.