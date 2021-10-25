Калуга, 25 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Новую спортивную площадку готовят к открытию в калужской международной школе, сообщили 25 октября корреспонденту ИАEGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Новая спортплощадка в калужской международной школе

Современная универсальная спортплощадка была создана на средства спонсоров и самой школы. Здесь имеются возможности для занятий различными видами спорта. Отметив качество спортивного объекта, губернатор Владислав Шапша оценил идею образовательного учреждения об организации на базе новой площадки занятий не только для учащихся школы, но и для всего детского населения близлежащего жилого микрорайона. В планах педагогического коллектива — проведение соревнований и спортивных праздников, взаимодействие с коллективами спортивных школ города.

Владислав Шапша также осмотрел помещения международной школы — учебные классы, библиотеку, столовую и спортзал, побеседовал с руководителями образовательной организации.

Международная школа открыта в Калуге с 2012 года. Здесь по трём образовательным программам на двух языках обучаются дети сотрудников иностранных предприятий, функционирующих в регионе, из Чехии, Японии, Бразилии, Франции, США, Польши, а также калужане.