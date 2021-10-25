Белгород, 25 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Объявление о проведении аукциона на оказание услуги по предоставлению кредитных ресурсов в 2021 году с последующим сроком использования денежных средств до 12 месяцев разместила на сайте госзакупок администрация Белгорода. Начальная цена контракта заявлена в 96 млн рублей, сообщает 25 октября корреспондент ИА REGNUM.

(сс) ccipeggy Кредит

Мэрия ищет кредитора на 1,13 млрд рублей в форме возобновляемой кредитной линии на покрытие дефицита городского бюджета и погашение долговых обязательств. Аукцион назначен на 2 ноября.

Финансовое обеспечение закупки из бюджета города на 2021 год заявлено в размере 7,369 млн рублей, на 2022 год — 88,681 млн рублей.

Согласно данным минфина РФ, объём госдолга Белгородской области на 1 октября 2021 года составляет 26,857 млрд рублей, из них внутренний долг муниципалитетов — 4,058 млрд рублей.