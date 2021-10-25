Тбилиси, 25 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошлой ночью резко ухудшилось, и потребовалось вмешательство реаниматолога. Об этом 25 октября сообщил журналистам адвокат экс-президента Дмитрий Садзаглишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Это подтверждает то, что консилиум сказал в своей рекомендации и заключении, что Саакашвили сейчас входит в такую фазу голодовки, что в любое время ожидается ухудшение состояния его здоровья и на повестке дня встанет оказание медицинских услуг», — сказал Садзаглишвили.

Он также обвинил руководство минюста Грузии в отказе перевести Саакашвили в частную многопрофильную клинику. Якобы экс-президент нуждается в обследовании методом магнитно-резонансной томографии.

В то же время министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил на брифинге, что в тюремной больнице № 18, куда планируется перевести Саакашвили при необходимости, есть врач-реаниматолог.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле.