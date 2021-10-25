Красногорск, 25 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Химки» назначен Игорь Ющенко. Об этом 25 октября сообщается на сайте команды.

ФК «Химки»

Ющенко временно заменит на этом посту ушедшего в отставку Игоря Черевченко. Также отмечается, что работу в клубе завершают Валерий Климов и ИгорьСемшов.

Ющенко будет руководить командой на матче Кубка России против «Балтики». Ранее он возглавлял команду «Химки-М», а также неоднократно исполнял обязанности главного тренера «Химок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Черевченко покинул пост главного тренера «Химок».