25 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что Украине необходимо стать президентской республикой.

Мирослава Романенко, , 16:00 — REGNUM Украине необходимо стать президентской республикой. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, в интервью «РБК-Украина» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

Вождь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее», — подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что в истории почти не было случаев, когда был бы сделан рывок вперед без личности.

Заявление Данилова обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и Klymenko Time. Многие указали на то, что Зеленский, вероятно, стремится к безграничной власти.

«Уже не только мечтают о диктатуре, но и готовят почву…» — написал L. Maks.

«Институт президента нужно вообще ликвидировать. Этот орган узурпирует власть и ведёт к жёсткой диктатуре», — отреагировал Сергей С.

Алексей Данилов President.gov.ua

«1. Ветеринар Данилов. 2. Эстрадный артист, комик Зеленский… Первые лица государства…» — смеется Sunny-Ks.

«Самодур у власти с огромными полномочиями опасен для жизни, не только украинцев, но и мира… За офшоры Зе ответил??? Вот такая и есть ответственность в Украине для власти. Это простолюдин за курицу в тюрьму сядет, а эти — никогда», — добавила Анжела.

«Даже несмешно обсуждать реформы в стране без экономики, самостоятельной внешней политики и вообще без образа будущего. По сути, это попытки реанимации умирающего при помощи капустных компрессов на пятки», — пишет Игорь Г.

«Данилов «не то» имел в виду — он хотел сказать: «за жестокую» президентскую власть», — отметил Прохор П.

«У президента сейчас «нет ответственности», а тарифы взлетели с продуктами наперегонки. Что будет, когда появится «ответственность»? Разрушили всё, что Петя [Порошенко] не разрушил, но везде таблички «При содействии Зе», — добавила Зоя Д.

«Так и тогда будет ответственности ноль. Но возможностей чуть больше, потому как и сейчас, и в будущем решается всё равно всё не в этой стране. Как шефы (хозяева) скажут», — написала Марина.

«Представляете, что будет, если этому неадекватному полностью доверить страну?!» — задался вопросом Денис.

«Ой-ой… А как же тоталитаризм? 30 лет рассказываем, как тоталитаризм нас душил, что у нас не так, как у всех… Что у них там царь, а у нас народ… И тут такое?! Ответственность? Не смешите мою треуголку», — добавил Dmitriy.

«Второй [президентский] срок [Зеленского] — вопрос решенный, судя по всему. Хоть чучелом, хоть тушкой, но они его пронесут. А там можно и конституцию пересмотреть, хотя занести столько же депутатских тушек может не выйти…» — отметил D. Alex I.

«Не концентрацией власти, а скорее узурпацией. Власть в руках самодура… это нечто», — добавил Анжелика И.

Владмир Зеленский President.gov.ua

«Можно подумать, у нас политики ответственность несут», — пишет Nataly M.

«Дебилы рвутся к безграничной власти», — отреагировал Александр Т.

«А смысл? Не поможет уже ничего. Экономика уже… [в *опе] и в неоплатных долгах, земля и лес отдаются Западу, самостоятельности нет даже при назначениях внутри страны. Это уже не страна, а территория без какой-либо перспективы стать страной. Тогда какая разница в этих играх в президентов и парламенты», — подытожил Вадим.

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