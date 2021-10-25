Анталья, Турция, 25 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В южной части Турции по подозрению в поджоге леса задержаны семь граждан РФ. Об этом 25 октября сообщили в генконсульстве России в Анталье.

banspy Задержание

«Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября 2021 года правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи. Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа», — приводит сообщение российской дипмиссии ТАСС.

Кроме того, в генконсульстве РФ добавили, что, согласно местному законодательству, органы правопорядка с помощью переводчика составили протокол дачи показаний свидетелей и подозреваемых по делу.

При этом отмечается, что дипмиссия держит эту ситуацию на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября стало известно, что во время отдыха на юге Турции утонул турист из России.