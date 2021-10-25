Киев, 25 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Рамочное соглашение о поставках газа подписали компания «Нафтогаз Украины» и молдавское госпредприятие Energocom. При необходимости Украина обещает поставить Молдавии до 700 млн кубометров газа, сообщает 25 октября украинское издание «Экономическая правда».

Naftogaz.com Нафтогаз

Источники в украинском правительстве сообщили, что соглашение предполагает продажу Молдавии импортного, то есть закупленного в Европе газа. О газе собственной добычи не может идти и речи, подчеркнули собеседники издания.

Сделка требует одобрения со стороны украинского кабинета министров, ныне выполняющего функции наблюдательного совета «Нафтогаза».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине решили дать соседней стране газ «в пользование на определённый период, чтобы Молдавия потом его вернула».

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