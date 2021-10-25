Самара, 25 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Самарская компания NtechLab начала тестирование системы, распознающей людей с оружием на подходе к школе. Об этом 25 октября пишет издание «КоммерсантЪ».

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школах

Руководство компании считает, что технология поможет отслеживать подростков, намеренных устроить нападение на учебное заведение. По словам представителей NtechLab, интерес к разработке уже проявили «шесть крупных заказчиков».

Как отмечает издание, эксперты сомневаются в эффективности технологии. По их мнению, система сможет распознать только винтовку и дробовик, а вот пистолет определить ей не удастся, особенно в темноте.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в посёлке Сарс (Пермский край) школьник в состоянии эмоционального расстройства открыл стрельбу из карабина. Его отвела в свой кабинет директор учебного заведения и уговорила отдать оружие.