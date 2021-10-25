Мадрид, , 13:19 — REGNUM Власти Польши не могут ставить себя вне или внутри рамок Евросоюза в зависимости от того, выгодно им или нет. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо дать четкий сигнал: никто не может ставить себя вне ЕС, когда ему выгодно, и внутри ЕС, когда ему выгодно», — сказал он на Новом экономическом форуме в Мадриде.

Таким образом он ответил на вопрос о том, должен ли ЕС сократить выделение средств Польше после того, как Конституционный суд республики подтвердил превосходство польской конституции над законодательством союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Европарламент принял резолюцию с критикой Конституционного суда Польши, который 7 октября подтвердил верховенство польской Конституции над законодательством ЕС. В ответ на это депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию приостановить выплаты Польше средств из бюджета Евросоюза, в частности, из Европейского фонда восстановления.