В МИД Испании прокомментировали спор Польши и Евросоюза
Мадрид, 25 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Власти Польши не могут ставить себя вне или внутри рамок Евросоюза в зависимости от того, выгодно им или нет. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Таким образом он ответил на вопрос о том, должен ли ЕС сократить выделение средств Польше после того, как Конституционный суд республики подтвердил превосходство польской конституции над законодательством союза.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Европарламент принял резолюцию с критикой Конституционного суда Польши, который 7 октября подтвердил верховенство польской Конституции над законодательством ЕС. В ответ на это депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию приостановить выплаты Польше средств из бюджета Евросоюза, в частности, из Европейского фонда восстановления.