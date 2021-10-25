Оренбург, 25 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Оренбурге в ходе прокурорской проверки выяснилось, что 21 дом, построенный для переселенцев из авариного жилья, уже нуждается в капительном ремонте. Отстаивая права этой категории граждан, прокурор обратился в суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство

Многоквартирные дома с допущенными при строительстве нарушения ми расположены улицам Геофизиков, Мирнинская, Просвещения, Турбинная и Центральная. В ходе приобретения заказчик не установил недостатки, но принял и предоставил некачественное жилье льготникам.

То, что причинами ненадлежащего состояния объектов являются допущенные нарушения при строительстве, подтверждено проведенной судом судебно-строительной экспертизой. Центральный районный суд Оренбурга рассмотрел семь исков и обязал УЖКХ администрации провести комплекс работ и устранить недостатки. Решения не вступили в законную силу.