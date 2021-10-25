Москва, 25 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. На российском рынке ретейла сложилась отчетливая олигополия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил глава муниципального округа Тверской (город Москва), член «Партии роста» Яков Якубович. Так он прокомментировал выказывание замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова о том, что возможности ретейла по сдерживанию роста цен на социально значимые товары «крайне ограничены».

Супермаркет

«Ценовое регулирование ретейла — самый простой и лежащий на поверхности способ не допустить резкого роста социальной напряженности, вызванной подорожанием продуктов. В то же время есть и другие способы влиять на цены — субсидии производителям, импортные пошлины и так далее, — сказал Якубович. — Слова Евтухова в известном смысле обоснованны. С ретейлом «поработали» в истории с борщевым набором, а в прошлые годы — с маслом и сахаром. Однако резервы любого бизнеса не бесконечны. Но следует понимать и другое. На рынке ретейла сложилась отчётливая олигополия. Следствием этого является диктат со стороны ретейлеров правил игры участникам продовольственного рынка».

И вот здесь, как полагает Якубович, не помешало бы вмешательство государства с его антимонопольной функцией.

«Итогом должна стать прозрачная политика ценообразования и входа на рынок производителя и возможность участвовать в рынке ретейла для небольших игроков», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Евтухов заявил, что Минпромторг не видит предпосылок для резкого роста цен на какие-либо продукты питания в России.