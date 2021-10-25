Пекин, 25 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Первую версию антиковидных правил для спортсменов на Олимпиаде 2022 года представили оргкомитет «Пекин-2022». Об этом 25 октября сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

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Отмечается, что от 21-дневного карантина будут освобождены спортсмены, прошедшие полный цикл вакцинации. Для некоторых невакцинированных спортсменов могут быть сделаны исключения на прохождение карантина.

При этом атлеты будут проходить ежедневное тестирование.

Кроме того, спортсменам запрещается нахождение на сторонних объектах, не указанных в перечне правил.

По аналогии с Олимпиадой в Токио, участники Игр будут обязаны использовать приложение, в котором необходимо отчитываться о своём самочувствии.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.