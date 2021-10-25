Ярославль, 25 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Ярославские вузы рассказали о том, как будут организовывать свою работу в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославский технический университет

Так в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского было объявлено о том, что в этот период в вузе введены внеочередные каникулы. Вход в здания университета также будет закрыт в нерабочие дни. В обычном режиме будут работать общежития.

Иначе решили поступить в Ярославском государственном техническом университете. В ЯГТУ студенты будут заниматься по расписанию на дистанте.

Пары, которые требуют применения специального оборудования, перенесут, а лекции и практические занятия по дисциплинам будут проводиться в MS Teams и Moodle. При этом ликвидация академических долгов также должна пройти в установленные сроки, с применением дистанционных технологий.

О том, как будет работать Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова пока не объявлено.