Якутск, 25 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Оленевода Егора Кривошапкина, пропавшего в августе в Верхоянском районе Якутии, нашли, но не могут доставить в больницу из-за непогоды. У мужчины отморожена нога, и он ждёт помощи в неотапливаемой палатке, написало ИА SakhaDay.

Анна Кошечко Число шкур и их размер говорят о благосостоянии семьи оленевода

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«Почему-то все, и скорая, и спасатели, убеждены, что Егор находится среди оленеводов, и ему оказывается всяческая помощь, о нем заботятся. Но это не так. Он лежит совсем один, без еды, в палатке. Так как каждый день рейсы отменяются из-за непогоды, мы не знаем, обнаружим ли мы его вообще живым», — рассказала сестра оленевода Светлана Кривошапкина.

Нашёл мужчину местный житель, он поставил для него палатку с печкой, но отапливать её оленевод не может из-за отсутствия дров. Родственники Егора Кривошапкина ждут лётную погоду и просят спасателей взять их на борт, чтобы сопроводить до больницы. Ранее родные оленевода жаловались, что спасатели отказываются предоставить вертолёт для его поисков.

Егор Кривошапкин уже пропадал два года назад на два месяца. Тогда он заблудился в Усть-Янском районе и чудом выжил.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре служба спасения отказывалась отправлять вертолёт на поиски двоих мужчин, которые отправились на рыбалку и не вернулись. Мужчин потом нашли, они выжили.