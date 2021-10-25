В Якутии оленевод с отмороженной ногой ждёт помощи спасателей
Якутск, 25 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Оленевода Егора Кривошапкина, пропавшего в августе в Верхоянском районе Якутии, нашли, но не могут доставить в больницу из-за непогоды. У мужчины отморожена нога, и он ждёт помощи в неотапливаемой палатке, написало ИА SakhaDay.
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Нашёл мужчину местный житель, он поставил для него палатку с печкой, но отапливать её оленевод не может из-за отсутствия дров. Родственники Егора Кривошапкина ждут лётную погоду и просят спасателей взять их на борт, чтобы сопроводить до больницы. Ранее родные оленевода жаловались, что спасатели отказываются предоставить вертолёт для его поисков.
Егор Кривошапкин уже пропадал два года назад на два месяца. Тогда он заблудился в Усть-Янском районе и чудом выжил.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре служба спасения отказывалась отправлять вертолёт на поиски двоих мужчин, которые отправились на рыбалку и не вернулись. Мужчин потом нашли, они выжили.