Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Сильный шторм, который прошел над Ленинградской областью 22−23 октября, повалил более 1000 деревьев. А от массовых отключений электроэнергии пострадало более 5,5 тыс. местных жителей. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Шторм в Ленобласти

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На региональных дорогах убрано за период урагана 599 упавших деревьев, большая часть которых пришлась на Выборгский и Сланцевский районы Ленобласти.

«В общей сложности в Ленинградской области убрано более 1000 деревьев при участии дорожников, аварийно-спасательного гарнизона, работающего на территории Ленинградской области, и профильных сотрудников органов исполнительной власти муниципального и регионального уровня», — отметили в пресс-службе.

Из-за обрывов линий электропередач отключения были зафиксированы в 101 населенном пункте и на шести социально значимых объектах. В ликвидации аварий участвовали 88 бригад предприятия «Россети Ленэнерго» (328 человек и 100 единиц техники). В течение нескольких штормовых дней аварии на электросетях устраняли специалисты Северных электрических сетей, Гатчинских, Кингисеппских, Тихвинских, Новоладожских, Выборгских электрических сетей.

«От массового аварийного отключения электричества пострадало более 5,5 тысяч ленинградцев. Среднее время запитывания обесточенных потребителей составило два часа 24 минуты», — уточнили в обладминистрации.