Благовещенск, 25 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Жительница Благовещенска Ирина Засельская получила финансирование на открытие своего дела по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Женщина обратилась в центр «Мой бизнес» и начала делать на продажу сыр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе правительства Амурской области.

AlbanyColley Сыр

Читайте также: Нацпроект помог утроить число самозанятых в Калмыкии

«Сначала я училась варить сыры по видеоурокам в интернете. Полученные навыки отрабатывала дома на кухне. Тогда готовила сыр для родных и друзей. Знакомые мне как раз и посоветовали обратиться в центр «Мой бизнес», где мне и помогли с запуском своего производства. Обратившись туда, я смогла закупить оборудование, зарегистрировать свой бренд и сделать логотип. Сейчас на условиях софинансирования получаю юридическую поддержку», — рассказала Ирина Засельская.

Женщина делает еженедельно 40−45 кг сыра из 400 литров молока, и поставляет свою продукцию на местные рынки. Амурчанка варит в том числе моцареллу, фету, камамбер.

Всего за время работы центра «Мой Бизнес» в Приамурье в рамках нацпроекта предприниматели получили более 400 услуг по развитию и продвижению бизнеса. Благодаря работе центра в регионе было упаковано 10 франшиз, зарегистрировано более 40 торговых знаков, разработан 41 сайт, а около 100 предпринимателей получили поддержку при печати полиграфической продукции.

«Пандемия показала заинтересованность государства в бизнесе, как и бизнес понял, что без государства, без его участия и помощи крайне сложно пережить данную ситуацию. Чем больше возможностей предоставляет государство для развития малого и среднего бизнеса, тем большие поступления идут в бюджет. И этот сложнейший период, который затронул всю планету, показал, что одно без другого долго существовать не сможет», — отметил член регионального штаба ОНФ, первый заместитель генерального директора ОАО «Московское речное пароходство» Андрей Косыгин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии план по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» выполнили на 134%. Минэкономразвития РФ объявило лучшие практики финансовой поддержки самозанятым.