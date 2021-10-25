Нацпроект помог жительнице Приамурья открыть свой бизнес
Благовещенск, 25 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Жительница Благовещенска Ирина Засельская получила финансирование на открытие своего дела по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Женщина обратилась в центр «Мой бизнес» и начала делать на продажу сыр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе правительства Амурской области.
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Женщина делает еженедельно 40−45 кг сыра из 400 литров молока, и поставляет свою продукцию на местные рынки. Амурчанка варит в том числе моцареллу, фету, камамбер.
Всего за время работы центра «Мой Бизнес» в Приамурье в рамках нацпроекта предприниматели получили более 400 услуг по развитию и продвижению бизнеса. Благодаря работе центра в регионе было упаковано 10 франшиз, зарегистрировано более 40 торговых знаков, разработан 41 сайт, а около 100 предпринимателей получили поддержку при печати полиграфической продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии план по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» выполнили на 134%. Минэкономразвития РФ объявило лучшие практики финансовой поддержки самозанятым.