Москва, 25 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Сообщения о том, что советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная пропала, являются не соответствующими действительности. Об этом 25 октября сообщил друг актрисы актёр Иван Николаев.

Цитата из х/ф «Бриллиантовая Рука», реж. Леонид Гайдай, 1968 год, СССР «Не виноватая я!»

«Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живет в 5 минут езды от них», — приводит его слова РИА Новости.

Также Николаев добавил, что Светличная не хочет общаться с прессой по этому поводу, так как ей «уже достаточно много лет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сын актрисы Светланы Светличной — Алексей Ивашов — не делал заявлений в полицию в связи с пропажей его 81-летней матери.