Уфа, 25 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в убийстве беспомощного престарелого отца в Башкирии. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По версии следствия, фигурант уголовного дела долгое время ухаживал за престарелым парализованным отцом.

В материалах уголовного дела указано, что в январе текущего года 46-летний обвиняемый не захотел дальше осуществлять уход за инвалидом и нанес ему смертельный удар в грудь.

«От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства, свою вину обвиняемый признал. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в Верховный суд Башкирии, где будут рассмотрены по существу.

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