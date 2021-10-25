Москва, 25 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Нефтяные цены консолидируются на высоких уровнях около $86 за баррель нефти марки Brent, поддерживаемые общим повышением склонности к рискам и ослаблением американского доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Нефть

«Оптимизм инвесторов проявляется в увеличении фондовых индексов в Азии и Европе в первой половине дня 25 октября.

Это связано с позитивной оценкой перспектив деловой активности в мире и увеличением спроса на сырьё, а также с продолжающимся энергетическим кризисом и нехваткой топлива.

В то же время, котировки чёрного золота ограничены сильным техническим рубежом $86,20−86,70 — максимумом с октября 2018 года.

Именно это препятствует увеличению цены в отсутствии новых дополнительных драйверов. Таким образом, факторы увеличения и снижения цены во многом локально уравновешены.

Сегодня, 25 октября, не предполагается появление важных для рынка событий или выход значимой статистики. Участники ожидают данные по запасам нефти в США во вторник и среду как индикатор соотношения спроса и предложения.

Соответственно, на 25 октября можно предположить движение цены в достаточно узком диапазоне $84,50−85,50 за баррель Brent», — полагает эксперт.

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