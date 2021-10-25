Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Совет фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга назначил первое чтение законопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на ближайшее пленарное заседание, которое состоится в среду, 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания 25 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Проект бюджета был внесён в Заксобрание 8 октября правительством Санкт-Петербурга. Объем электронного документа составил 90 гигабайт.

По мнению главы Заксобрания Александра Бельского («Единая Россия»), процесс принятия бюджета-2022 «будет крайне напряженным» из-за тяжелой эпидемической ситуации.

«Он потребует особого внимания и высочайшей ответственности от каждого из депутатов. Нам предстоит синхронизировать решение сразу двух приоритетных задач — обеспечить безусловное исполнение всех социальных обязательств города и создать условия для его динамичного развития», — подчеркнул Бельский.

Также 27 октября в Мариинском дворце состоится торжественная церемония подписания Совместного плана законопроектной работы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга на 2021−2022 годы.

Согласно проекту, доходная часть бюджета Санкт-Петербурга составит в 2022 году 874,3 млрд рублей, в 2023 году — 960,2 млрд рублей, в 2024 году — 1033,4 млрд рублей, впервые в истории превысив рубеж в 1 трлн рублей.