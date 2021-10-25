Джакарта, , 13:05 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил снизить цену на ПЦР-тест до 300 000 индонезийских рупий ($21), сообщает CNN Indonesia.

ПЦР-тестирование на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан добавил, что президент также хочет увеличить срок действия результатов ПЦР-тестов.

По словам президента, срок действия результатов ПЦР-тестов следует увеличить до трех дней.

Ранее стоимость ПЦР-теста снизили с одного млн индонезийских рупий ($70,5) до 525 тысяч рупий ($37).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 460 случаев заражения коронавирусом.

Подробнее в материале: В Индонезии за сутки выявили менее 500 случаев заражения коронавирусом