Степанакерт, 25 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Степанакерт через российских миротворцев предложил Баку произвести обмен картинами, которые были захвачены сторонами в ходе боевых действий. Об этом 25 октября сообщила журналистам министр образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха Лусине Караханян.

Ваган Караханян ИА Красная Весна Памятник «Мы — наши горы». Нагорный Карабах

Она отметила, что в Государственном музее изобразительных искусств в Шуши остались картины армянских, русских и французских художников. За их возвращение в Степанакерте предлагают вернуть работы азербайджанских художников.

«После первой Арцахской войны 40 полотен азербайджанских художников остались у армянской стороны. В течение 30 лет азербайджанская сторона даже не пыталась вернуть эти картины», — сказала Караханян.

Она сообщила, что ответа от Баку пока не было. Больше Степанакерту предложить за картины нечего.

Караханян отметила, что во время войны 2020 года она призвала эвакуировать имущество из музеев Шуши, но не все директора выполнили поручение. Некоторые считали, что переход города под контроль Баку невозможен и даже свозили туда имущество из других населённых пунктов Нагорного Карабаха.