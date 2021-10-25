Красногорск, 25 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Жителям Подмосковья следует активнее рассказывать о проделанной властями работе. Об этом 25 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Речь идет об реализации тех или иных проектов, которые были запланированы на основании пожеланий жителей Подмосковья.

«Очень важно рассказывать, где, когда, что мы делаем. Все это нужно информационно обслуживать, разъяснять жителям. Чтобы это доверие, которое нам оказано мы наращивали, чтобы большее количество людей привлекали в эти проекты для совместной реализации. Приоритетом являются наказы, обращения населения, которые очень важны для Подмосковья. Поэтому прошу каждого руководителя на местах разобраться, что мы реализуем в первоочередном порядке», — сказал Воробьев.