Варшава,
25 октября 2021, 12:58 — REGNUM Польша не выйдет из Евросоюза, и перебороть генеральную линию Брюсселя на усиление централизации в
ЕС
она тоже не сможет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 октября, комментируя высказывания
премьер-министра
Польши
Матеуша
Моравецкого.
Польша
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, Моравецкий заявил, что если власти ЕС начнут «третью мировую войну» и продолжат лишать Польщу денег за намерение поставить национальное законодательство выше общебрюссельского, то Варшава будет
«защищать
свои
права с помощью любого оружия».
«Рассуждения премьера Польши Моравецкого о «третьей мировой войне» с ЕС — это какой-то детский лепет. Никакой не то что «третьей мировой», а вообще серьёзной войны между ЕС и Польшей не будет.
В отличие от Великобритании, Польша из ЕС не выйдет. И перебороть генеральную линию Брюсселя на усиление централизации в Европейском союзе она тоже не сможет.
На пути централизации ЕС ждёт сильнейший кризис, но его время ещё не пришло. Что же до Польши, то, если нынешнее правительство под ЕС не подладится, в этой стране будет другое правительство«, — отметил Михаил Демурин.