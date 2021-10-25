Варшава, , 12:58 — REGNUM Польша не выйдет из Евросоюза, и перебороть генеральную линию Брюсселя на усиление централизации в ЕС она тоже не сможет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 октября, комментируя высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Моравецкий заявил, что если власти ЕС начнут «третью мировую войну» и продолжат лишать Польщу денег за намерение поставить национальное законодательство выше общебрюссельского, то Варшава будет «защищать свои права с помощью любого оружия».

« Рассуждения премьера Польши Моравецкого о «третьей мировой войне» с ЕС — это какой-то детский лепет. Никакой не то что «третьей мировой», а вообще серьёзной войны между ЕС и Польшей не будет.

В отличие от Великобритании, Польша из ЕС не выйдет. И перебороть генеральную линию Брюсселя на усиление централизации в Европейском союзе она тоже не сможет.