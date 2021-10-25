Москва, 25 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Переход на возобновляемые источники энергии понизит спрос на газ в Европе, но полностью отказаться от этого вида топлива регион не сможет. Об этом генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила в интервью корпоративному журналу «Газпрома».

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«Несмотря на то, что в долгосрочной перспективе со стороны Евросоюза ожидается снижение спроса на газ по причине реализации заявленных планов перехода к ВИЭ и «зелёному» водороду, полной замены не произойдёт», — сказала Бурмистрова.

По её словам, потребление газа будет даже расти за счёт сектора низкоуглеродного производства водорода. Появление коммерчески эффективных технологий пиролиза метана, которые позволяют производить водород из природного газа без выбросов двуокиси углерода, ожидается в среднесрочной перспективе.

Также спрос на газ может подрасти за счёт сферы производства «голубого» водорода и постепенного закрытия в Европе угольных электростанций.

Как сообщало ИА REGNUM, Бурмистрова заявила также, что в осенне-зимний период страны Европы вступят с дефицитом газа в подземных хранилищах.

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