Берлин, 25 октября 2021, 12:55 — REGNUM С 25 октября бывший кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет перестал занимать должность премьер-министра немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Об этом 25 октября сообщает агентство DPA со ссылкой на главу регионального парламента страны.
Уточняется, что Лашет не может находиться на этом посту, так как стал депутатом Бундестага и ему, согласно предусмотренной законом процедуры, было вручено свидетельство об окончании полномочий.
Также указывается, что политик пробудет один день в статусе исполняющего обязанности главы правительства федеральной земли и с 26 октября станет депутатом немецкого парламента в Берлине. При этом новым премьер-министром Северного Рейна — Вестфалии станет христианский демократ Хендрик Вюст.
Отметим, Армин Лашет стал главой правительства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в 2017 году ив 2021 году был избран лидером партийного списка от блока ХДС/ХСС, в результате чего мог стать канцлером ФРГ. Однако христианские демократы проиграли выборы в парламент социал-демократам и в настоящее время последние ведут переговоры о создании правящей в стране коалиции.