Берлин, 25 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. С 25 октября бывший кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет перестал занимать должность премьер-министра немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Об этом 25 октября сообщает агентство DPA со ссылкой на главу регионального парламента страны.

Olaf Kosinsky Армин Лашет

Уточняется, что Лашет не может находиться на этом посту, так как стал депутатом Бундестага и ему, согласно предусмотренной законом процедуры, было вручено свидетельство об окончании полномочий.

Также указывается, что политик пробудет один день в статусе исполняющего обязанности главы правительства федеральной земли и с 26 октября станет депутатом немецкого парламента в Берлине. При этом новым премьер-министром Северного Рейна — Вестфалии станет христианский демократ Хендрик Вюст.

Отметим, Армин Лашет стал главой правительства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в 2017 году ив 2021 году был избран лидером партийного списка от блока ХДС/ХСС, в результате чего мог стать канцлером ФРГ. Однако христианские демократы проиграли выборы в парламент социал-демократам и в настоящее время последние ведут переговоры о создании правящей в стране коалиции.