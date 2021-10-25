Первомайский район, Томская область, 25 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Томской области по обвинению в убийстве двух человек арестован молодой человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тела убитых были найдены в салоне машины в селе Комсомольск Первомайского района.

Цитата из видео управления МВД по Томской области На месте двойного убийства в Томской области

По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего сельчанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил ножом двух мужчин 62 и 26 лет, от которых они скончались на месте.

«При предъявлении обвинения задержанный свою вину признал. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения заключение под стражу», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, личность подозреваемого в убийстве установил сельский участковый уполномоченный полиции. По месту его жительства в огороде были найдены два ножа, а также обувь со следами крови.