Кострома, 25 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Костромские высшие и средние специальные учебные заведения определились с планами на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аудитория КГУ

В школах, детских садах помимо дежурных групп, учреждениях дополнительного образования, колледжах и техникумах региона учебный процесс в эти даты приостановят.

Вузы принимают решения индивидуально. В Костромском государственном университете не станут проводить лекции, студенты будут самостоятельно заниматься по заданиям от преподавателей.

Костромская духовная семинария переходит на дистанционное обучение. Военная академия РХБ защиты в Костроме продолжит работу в обычном режиме. По словам заместителя начальника академии Олега Болтыкова, в академии привито 100% преподавателей и курсантов. К тому же, обучающиеся проживают непосредственно на территории академии. Учитывая эти обстоятельства, риск заражения в образовательном учреждении минимален.