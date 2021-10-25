Хельсинки, , 12:53 — REGNUM Североатлантический альянс ценит конструктивный диалог между Финляндией и Россией, который может помочь отношениям НАТО с Москвой. Об этом 25 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Policy Networks

«Мы ценим, что Финляндия может вести конструктивный диалог с Россией, и это может помочь взаимодействию НАТО с Москвой», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация сделает всё возможное для того, чтобы минимизировать для себя последствия возможного сближения Украины с военным блоком НАТО.

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