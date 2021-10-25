Москва, 25 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Объявление нерабочих дней в России в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом не добавляет определенности в режим работы судов. заявила корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер адвокатского бюро «Лекс Артис». адвокат Мария Чернер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

«Так, в прошлый раз — в мае 2021 года, когда были объявлены нерабочие дни, многие суды работали в прежнем режиме, причем до самого последнего момента участники судебных процессов не знали, состоится ли их заседание или нет.

Это всегда создает нервозность и у клиентов, и у их представителей, а также у самих судей и сотрудников аппарата, — ведь подготовка к судебному заседанию это кропотливая и порой очень затратная во всех отношениях процедура.

Об эпидемиологической стороне вопроса речь уже не идет — в этом случае объявление нерабочих дней свою задачу не решает. Всем известно, в каких стесненных условиях порой проводятся судебные заседания, и как долго приходится ждать своего часа в переполненных судебных коридорах.

В этот раз некоторые суды заранее разместили на своих сайтах информацию о режиме работы — чаще всего судебные заседания переносятся, за исключением решения экстраординарных вопросов.

Всё это в целом говорит о готовности аппаратов судов реагировать на решения госорганов в отношении эпидемиологической ситуации», — пояснила адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

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