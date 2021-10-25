Элиста, 25 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с погибшими в Калмыкии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Главе регионального правления СКР поручено доложить о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход расследования уголовного дела поставлен Бастрыкиным на контроль.

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В настоящее время изучается документация на транспорт, назначен ряд экспертиз, проводится допрос водителя, запрошены материалы проверки по факту ДТП из органов полиции с целью его дальнейшего расследования.

ИА REGNUM сообщало, что 24 октября на автодороге Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь столкнулись пассажирский Neoplan и грузовой «КамАЗ». Шесть человек погибли, в том числе ребёнок. Ещё несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести.