Бали, Индонезия, 25 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Губернатор Бали Ваян Костер заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает эпидемиологическую обстановку на индонезийском острове, сообщает CNN Indonesia.

David Stanley Бали, Индонезия

Это связано с тем, что на острове Бали запланирован ряд мероприятий международного масштаба, в том числе встреча стран G20.

ВОЗ продолжает ежедневно отслеживать развитие эпидемиологической обстановки на Бали.

По словам губернатора, к борьбе с пандемией необходимо отнестись очень серьезно, потому что Бали доверяют проведение встречи G20 в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 460 случаев заражения коронавирусом.