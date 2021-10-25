Москва, 25 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Сын актрисы, заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной — Алексей Ивашов — не делал заявлений в полицию в связи с пропажей его 81-летней матери. Он заявил об этом 25 октября, его слова приводит «Газета.Ru».

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Не виноватая я!

"Я не знаю ничего. Ничего я не подавал. Я не знаю, где моя мама находится, потому что я с ней не общаюсь», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что родственники актрисы Светланы Светличной заявили в полицию о её исчезновении.