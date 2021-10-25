Уфа, 25 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Порядка десяти тысяч голов домашней птицы уничтожили в Башкирии в результате обнаружения вируса птичьего гриппа. Об этом сообщил начальник Управления ветеринарии Башкирии Азат Зиганшин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

(сс) Capri23auto Индейка

4 октября сотрудники ветеринарной службы получили информацию о массовом падеже сельскохозяйственной птицы на гусеводческой ферме, расположенной в селе Бишкураево Туймазинского района и на площадке по выращиванию индейки в селе Николаевка Туймазинского района.

«Вирус передается с кормами, водой, инвентарем и поверхностями, с которыми контактировали вирусоносители. В настоящее время проводится эпизоотическое расследование. Вероятным путем проникновения вируса на территорию республики является занос с дикими перелетными птицами», — сообщил Зиганшин.

В очагах и угрожаемых зонах в радиусе пяти километров специалисты изъяли всю домашнюю птицу с последующим ее бескровным умерщвлением.

«В угрожаемых зонах, куда вошли семь населенных пунктов Николаевского и Бишкураевского сельских поселений, изъято у населения и уничтожено более 1,4 тысячи голов домашней птицы. Всего в ходе мероприятий уничтожено в фермерском хозяйстве более семи тысяч голов гусей и более двух тысяч голов индейки. Все трупы уничтожены путем сжигания до зольного остатка в специально заготовленной траншее, закопаны, огорожены», — сообщил чиновник.

Сейчас специалисты продолжают работу в эпизоотических очагах.

«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что вирус гриппа птиц ушел в дикую фауну, где он получил возможность бесконтрольно перемещаться на неограниченные расстояния и заражать все новые и новые территории. По-прежнему реальной остается угроза проникновения вируса со стороны Челябинской, Оренбургской областей и других областей. Республика практически со всех сторон окружена вирусом гриппа птиц», — заявил Зиганшин.